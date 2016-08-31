Паршивлюк и Яковлев перешли в «Анжи»

С бывшими игроками «Спартака» подписали трехлетние контракты
Бывший защитник московского клуба Сергей Паршивлюк и его партнер по команде нападающий Павел Яковлев подписали контракты с футбольным клубом «Анжи».
Соглашения со «Спартаком» были расторгнуты сегодня, 31 августа. Срок новых соглашений с футболистами — три года. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Кораблев газете «Спорт-Экспресс».
Оба футболиста являются воспитанниками московского клуба. Паршивлюк провел за красно-белых 171 матч и забил три мяча, Яковлев сыграл 91 матч, забил 12 мячей, отдав девять голевых передач.
Ранее «Известия» писали о том, что футболистов вернули в основу «Спартака». Такое решение принимал новый тренер команды Массимо Каррера.
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