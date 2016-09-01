Рискованное кредитование оттаяло впервые с кризиса

Впервые с середины 2014 года Банк России зафиксировал устойчивую активизацию рискованных направлений банковского кредитования. Сокращение кредитования во II квартале прекратилось, оживление наблюдается по ряду отраслей и рознице, рассказал «Известиям» замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский. Слабая динамика кредитования была одной из причин опасений правительства по перспективам роста экономики. Опрошенные «Известиями» банкиры тенденцию подтверждают, но подчеркивают, что о рисках для качества портфелей речи не идет.

Спад в кредитовании углубился в конце 2014 года, когда Банк России на фоне роста инфляционных и девальвационных ожиданий был вынужден принять решение о повышении ключевой ставки до 17%. Это решение вызвало «процентный шок» на рынке кредитования: банки резко повысили ставки, ужесточили процедуры отбора заемщиков, часть бизнеса с повышенным риском оказалась отрезана от банковских кредитов. Если за 2014 год совокупный объем кредитов экономике вырос на 26%, до 41 трлн рублей, то в 2015-м он почти не изменился (0,1% роста с валютной переоценкой), за семь месяцев 2016 года зафиксирован небольшой рост — на 0,2%.



— Во II квартале стало ясно, что динамика, наблюдаемая в I квартале, — не статистическое отклонение, не результат локальных операций 1–2 крупных банков, а начало формирования новой тенденции на кредитном рынке. Это новое явление (активизация более рискованных направлений кредитования. — «Известия») пришло на смену тенденции к «бегству в качество», сложившейся еще в середине 2014 года, когда неопределенность, связанная с санкциями, наложилась на падение нефтяных цен, — пояснил «Известиям» Александр Полонский.



Он отметил, что в сегменте корпоративного кредитования возросли объемы операций банков по кредитованию малого и среднего бизнеса.



— Пока это еще не устойчивый рост, из трех месяцев II квартала объем кредитования рос лишь в течение двух месяцев, но сокращение кредитования явно прекратилось. На рынке кредитования населения наблюдается оживление в сегменте потребительского кредитования. Оживление пока относительное и очень слабое — в целом объем потребительских кредитов продолжал снижаться, но за весь II квартал их объем снизился меньше, чем за любой месяц I квартала, — сообщил замдиректора департамента.



Происходящая на банковском рынке активизация кредитования — логичный и закономерный процесс, уверен зампред правления СМП Банка Дмитрий Ларькин.



— Многие из банков, которые в период экономической нестабильности свернули кредитование, стали постепенно возвращаться на рынок. Кредитование является одним из ключевых направлений банковского бизнеса, и для получения прибыли банкам необходимо возобновлять работу в данном направлении, — пояснил он.



Условия кредитования во II квартале существенно смягчились, отмечает Банк России в вышедшем в среду бюллетене. Банки начали опускать ставки прежде всего на фоне снижения ключевой, а также из-за роста конкуренции и удешевления фондирования. Во втором полугодии ожидается дальнейшее улучшение условий кредитования.



По словам Александра Полонского, оживление отмечается и в некоторых более специфических сегментах кредитного рынка (наметился рост в кредитовании строительства, кредитование торговли сокращается всё медленнее).



— Это свидетельствует о том, что банки ожидают улучшения ситуации в экономике, ожидают, что люди будут больше покупать, что восстановится интерес населения и компаний к новым квартирам и офисам. И в ожидании этого восстановления банки соглашаются принимать на себя риски кредитования строительства и торговли, — уверен он.



Начальник управления корпоративного бизнеса банка «Глобэкс» Антон Кузьменко считает, что причина роста интереса банков к риску — в том числе и в переходе к структурному профициту ликвидности. Дело в том, что банки начинают вместо дефицита средств испытывать их приток, который можно выгодно направлять в том числе в такое кредитование.



— На фоне избыточной ликвидности некоторые банки действительно идут в сегменты с повышенным риском, на мой взгляд, преждевременно. В такой ситуации банки вынуждены менять подход к риск-менеджменту и ослабляют свои требования к заемщикам, — пояснил он.



По его словам, в «Глобэксе» с начала года подход к кредитным рискам мягче не стал.



Важного успеха Центробанку удалось добиться в кредитовании малого и среднего бизнеса, который является фактором диверсификации и устойчивости экономики. Всего за полгода удалось пройти от заявления крупного госбанкира о бессмысленности такого кредитования до роста портфеля МСБ и снижения ставок до 16% годовых на ссуды сроком до года.



— Продуктовые условия Бинбанка для малого и среднего бизнеса стали более привлекательными. В частности, допускается предоставление частично необеспеченных кредитов — например, по кредитам, предоставляемым на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, в том числе и по кредитному продукту «Госконтракт», — рассказала директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова.



При этом банкиры из «Русского стандарта», Ситибанка, Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка, ЮниКредит Банка, РСХБ, ОТП Банка, МКБ и «Возрождения» заявили «Известиям» о сохранении приверженности консервативному подходу при оценке риска. По словам руководителя блока «Риски» банка «Возрождение» Салавата Исмагилова, некоторые банки сегодня действительно пытаются отыграться за потери кризиса, выдавая ссуды с повышенным риском, что банкиры называют неудовлетворенным риск-аппетитом. Однако, по его мнению, на текущем рынке эффективнее усиливать управление рисками.



Руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Максим Лукьянович сообщил, что ВТБ пересмотрел условия кредитования отдельных видов деятельности, которые ранее были ограничены. Среди них — грузоперевозки, гостиничный бизнес, некоторые направления торговли, например торговля строительными материалами. По его словам, требования к финансовому положению и обеспечению смягчились, но незначительно.