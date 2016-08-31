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Владимир Путин пожелал здоровья Исламу Каримову

Российский лидер также поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Ислама Каримова с Днем независимости страны. Отметим, что поздравление президента Каримова в адрес узбекского народа по случаю Дня независимости страны зачитывают на узбекском государственном телевидении. Его зачитывают на узбекском и русском языках.

«Уважаемый Ислам Абдуганиевич! Сердечно поздравляю Вас с 25-й годовщиной провозглашения независимости Республики Узбекистан. От души желаю Вам... доброго здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Узбекистана — счастья и процветания», — указывается в сообщении на сайте правительства этой среднеазиатской республики. 

Каримов же в своем обращении к нации заявил, что Узбекистан никогда не присоединится ни к каким военно-политическим блокам и не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, а также пребывания военнослужащих республики за пределами страны. Также узбекский лидер отметил, что в годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в шесть раз, а темпы роста валового внутреннего продукта за последние 11 лет сохраняются на уровне не ниже 8%.

Ранее официальные СМИ Узбекистана распространили сообщение кабинета министров республики о том, что Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени». 

Ранее младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева поблагодарила соотечественников за поддержку, которая, по ее словам, помогает ее отцу побороть болезнь, и поздравила их с отмечаемым 1 сентября Днем независимости страны. 

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Владимир Путин пожелал здоровья Исламу Каримову

Российский лидер также поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

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