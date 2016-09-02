Пушкинский музей установит новейшую охранную систему 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) получит сверхсовременную систему охраны, маркировки и контроля перемещения музейных экспонатов. Соглашение на разработку новой технологии заключено ГМИИ с компанией «Технология идентификации», созданной при участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) РОСНАНО. Эту информацию «Известиям» подтвердили руководство музея и компании-разработчика.

Инновационной системой безопасности в 2017 году планируется оснастить библиотеку музея, а к 2022 году — Музейный городок — расширенную экспозицию ГМИИ в нескольких зданиях.

— Создание Музейного городка завершится в 2022 году, но уже сейчас, проектируя различные системы и решения для него, мы думаем о том, чтобы они соответствовали технологиям не сегодняшнего, а завтрашнего дня, каждое наше решение должно быть максимально надежно и проработать несколько десятилетий, — рассказал заместитель директора музея по IT-технологиям Владимир Определёнов.

С открытием Музейного городка общая площадь экспозиций увеличится в два раза — до 105 тыс. кв. м, а ожидаемое количество посетителей составит более 3 млн человек в год. Все экспонаты музея получат специальные «составные» RFID-метки — чипы, которые позволяют дистанционно и в автоматическом режиме получать информацию об объекте, а также о его перемещениях. В случае попытки переноса или небольшого смещения в пространстве оснащенный RFID-меткой объект самостоятельно просингализирует об опасности. Данные будут передаваться через специальную систему в службу охраны, что поможет администрации оперативно среагировать на любые нештатные ситуации. Кроме того, метки позволят пронумеровать все объекты, что поможет музею в ведении учета экспонатов.

— Для библиотечного фонда и редких книг, которые там находятся, будут использоваться специальные электронные метки с антеннами, — рассказал генеральный директор компании «Технология идентификации» Игорь Попков. — А для охраны объектов будут использованы специальные сенсорные датчики, которые просигнализируют о движении, прикосновении, изменении температуры. Все данные будут оперативно передаваться в общую систему контроля и учета экспонатов.

Председатель совета ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова считает, что использование музеями новых технологий открывает большие перспективы для российских производителей.

— Любые проекты, которые обеспечат заказы высокотехнологичным производителям, сейчас полезны, рынок развивается, российских компаний становится всё больше, что в целом позитивно влияет на отрасль, — отметила Аполлонова. — Особенно если новые технологии начинают использовать музеи, которые пока в этом вопросе отстают, хотя тут всё, конечно, зависит от бюджетов. Но безопасность для них очень важна — сколько мы слышим историй про кражу арт-объектов, о всевозможных повреждениях экспонатов.