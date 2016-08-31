Тунца весом более 340 кг поймали в Хорватии

Рыбаки из прибрежного города Ровинь, расположенного на юго-западе Хорватии, выловили рекордно большого тунца на расстоянии около 10 миль от берега. Вес рыбы составил 340 кг, а длина 3 м.



По словам капитана лодки, с которой велась ловля, это самая большая рыба, которая была когда-либо выловлена у берегов Хорватии. В стране только 12 судов имеют лицензию на ловлю тунца.

najveća tuna ulovljena u jadranu ( hrvatska ) 340kg , 3m pic.twitter.com/29og2AIGW7 — sassaraj (@sassaraj1) 29 августа 2016 г.

Самого крупного тунца в мире, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса, поймала 56-летняя жительница Новой Зеландии. Вес ее улова составил 411,6 кг.

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