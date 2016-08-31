Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тунца весом более 340 кг поймали в Хорватии

Рыбалка длилась два с половиной часа

Рыбаки из прибрежного города Ровинь, расположенного на юго-западе Хорватии, выловили рекордно большого тунца на расстоянии около 10 миль от берега. Вес рыбы составил 340 кг, а длина 3 м.

По словам капитана лодки, с которой велась ловля, это самая большая рыба, которая была когда-либо выловлена у берегов Хорватии. В стране только 12 судов имеют лицензию на ловлю тунца.

Самого крупного тунца в мире, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса, поймала 56-летняя жительница Новой Зеландии. Вес ее улова составил 411,6 кг.

Читайте также: Французские рыбаки поймали португальскую подлодку

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Тунца весом более 340 кг поймали в Хорватии

Рыбалка длилась два с половиной часа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке