Тунца весом более 340 кг поймали в Хорватии

Рыбалка длилась два с половиной часа
Рыбаки из прибрежного города Ровинь, расположенного на юго-западе Хорватии, выловили рекордно большого тунца на расстоянии около 10 миль от берега. Вес рыбы составил 340 кг, а длина 3 м.
По словам капитана лодки, с которой велась ловля, это самая большая рыба, которая была когда-либо выловлена у берегов Хорватии. В стране только 12 судов имеют лицензию на ловлю тунца.
najveća tuna ulovljena u jadranu ( hrvatska ) 340kg , 3m pic.twitter.com/29og2AIGW7— sassaraj (@sassaraj1) 29 августа 2016 г.
Самого крупного тунца в мире, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса, поймала 56-летняя жительница Новой Зеландии. Вес ее улова составил 411,6 кг.
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