«Спорт-Экспресс» вручит премии лучшим атлетам 25-летия

Спортсменов выберут тренеры и болельщики
В честь своего 25-летия издание «Спорт-Экспресс» учредило две премии — «Лучший спортсмен России» и «Лучшая спортсменка России» в новейшей истории.
Специальное жюри отобрало 50 атлетов (25 мужчин и 25 женщин), лучших из которых выберут болельщики и тренеры.
Параллельно СЭ выбрал компетентное жюри, в которое вошли лучшие отечественные тренеры по разным видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, фигурное катание, художественная гимнастика, биатлон и т.д.). Каждый из них также назовет достойнейших из достойных.
Кроме того, любой желающий сможет проголосовать за любимого спортсмена на сайте «Спорт-Экспресса». Выбирать лучших спортсмена и спортсменку можно будет до 21 сентября.
После этого результаты болельщиков и жюри будут суммированы.
Имена лауреатов премии будут объявлены в конце сентября.
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