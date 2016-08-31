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«Спорт-Экспресс» вручит премии лучшим атлетам 25-летия

Спортсменов выберут тренеры и болельщики

В честь своего 25-летия издание «Спорт-Экспресс» учредило две премии — «Лучший спортсмен России» и «Лучшая спортсменка России» в новейшей истории.

Специальное жюри отобрало 50 атлетов (25 мужчин и 25 женщин), лучших из которых выберут болельщики и тренеры.

Параллельно СЭ выбрал компетентное жюри, в которое вошли лучшие отечественные тренеры по разным видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, фигурное катание, художественная гимнастика, биатлон и т.д.). Каждый из них также назовет достойнейших из достойных.

Кроме того, любой желающий сможет проголосовать за любимого спортсмена на сайте «Спорт-Экспресса». Выбирать лучших спортсмена и спортсменку можно будет до 21 сентября.
После этого результаты болельщиков и жюри будут суммированы.

Имена лауреатов премии будут объявлены в конце сентября.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

«Спорт-Экспресс» вручит премии лучшим атлетам 25-летия

Спортсменов выберут тренеры и болельщики

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Сергей Лисин

спортсмен

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