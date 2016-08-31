Алан Дзагоев не попал в заявку на матч с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с Турцией. Подтвердилась информация «Известий», что полузащитник Алан Дзагоев не выйдет на поле из-за травмы — хавбека ЦСКА не оказалось даже в заявке.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов, Василий Березуцкий, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Магомед Оздоев, Александр Самедов, Олег Шатов, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

В запасе остались: Сослан Джанаев, Станислав Крицюк, Сергей Петров, Андрей Семенов, Роман Нойштедтер, Роман Шишкин, Дмитрий Полоз, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Максим Канунников, Александр Ерохин.

Первый матч сборной России под руководством Станислава Черчесова начнется в Анталье в 21.30 мск.

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