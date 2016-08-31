Мишел Темер займет пост президента Бразилии в среду

Глава бразильского сената Ренан Калейрос созвал на 16.00 по местному времени (22.00 мск) торжественное заседание конгресса, на котором вице-президент страны Мишел Темер будет введен в должность главы государства.

Темер — экс-лидер Партии бразильского демократического движения — будет возглавлять страну до конца 2018 года, на период полномочий отстраненной Дилмы Русеф. В 2018 году в Бразилии пройдут новые выборы главы государства.

Напомним, как ранее в среду писали «Известия», сенат Бразилии проголосовал за импичмент Русеф 61 голосом против 20. Позже дополнительное голосование оставило за Русеф право занимать государственные должности — как сообщалось ранее, она могла потерять его на восемь лет с 2019 года. Адвокат Русеф Эдуарду Кардозу заявил, что после голосования сената предстоят две апелляции защиты Русеф в верховном суде страны. После этого, по его словам, не исключено обращение в международные судебные инстанции.

Напомним, комиссия по импичменту была создана парламентом Бразилии в марте. Несколько десятков парламентариев призвали главу государства покинуть свой пост. Процесс импичмента в отношении Русеф был запущен по инициативе оппозиции, обвиняющей ее в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.