Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку

Главой МВД назначен бывший министр труда и социального обеспечения Сулейман Сойлу

Глава МВД Турции Эфкан Ала покинул свой пост, уступив его Сулейману Сойлу, ранее возглавлявшему министерство труда и социальной защиты.

О перестановках в правительстве после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, пишет ТАСС. Премьер рассказал о смене главы МИДа, а также сообщил, что на место Сулеймана Сойлу назначен депутат от провинции Бурса Мехмет Мюэззиноглу, прежде в течение трех лет руководивший министерством национального здравоохранения Турции.

О Сулеймане Сойлу известно, что он родился в Стамбуле 21 ноября 1969 года. Выпускник Стамбульского университета. 24 ноября 2015 года был назначен министром труда и социального обеспечения.

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку

Главой МВД назначен бывший министр труда и социального обеспечения Сулейман Сойлу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке