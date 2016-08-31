Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку

Глава МВД Турции Эфкан Ала покинул свой пост, уступив его Сулейману Сойлу, ранее возглавлявшему министерство труда и социальной защиты.

О перестановках в правительстве после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, пишет ТАСС. Премьер рассказал о смене главы МИДа, а также сообщил, что на место Сулеймана Сойлу назначен депутат от провинции Бурса Мехмет Мюэззиноглу, прежде в течение трех лет руководивший министерством национального здравоохранения Турции.



О Сулеймане Сойлу известно, что он родился в Стамбуле 21 ноября 1969 года. Выпускник Стамбульского университета. 24 ноября 2015 года был назначен министром труда и социального обеспечения.

