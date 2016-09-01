Политики пойдут на линейку 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября посетит во Владивостоке гимназию №2, ученики которой изучают не только английский, немецкий и французский языки, но и углубленно занимаются китайским, японским и корейским.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 сентября проведет в одном из железнодорожных колледжей Москвы.

Первокурсников МГИМО уже на протяжении нескольких лет в День знаний встречает приветственным словом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этот год для главы внешнеполитического ведомства не станет исключением, и он традиционно проведет его в компании студентов и профессоров университета.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 сентября поздравит школьников гимназии №56 Санкт-Петербурга.

Главы парламентских фракций, несмотря на плотный график из-за предстоящих выборов, тоже нашли время поздравить подрастающее поколение избирателей. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов запланировал посетить школу №1240 «Мультипрофильный образовательный комплекс «Пресненский» и встретится с первокурсниками Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В Институте мировых цивилизаций выступит его учредитель и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Учеников школы №760 им. А.П. Маресьева поздравит председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева посетит праздничную линейку, посвященную Дню знаний, в средней общеобразовательной школе №2 г. Видное.

Посвящение первокурсников в студенты первого МГМУ им. И.М. Сеченова пройдет в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, помощника председателя правительства РФ Геннадия Онищенко и руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.