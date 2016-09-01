Матч Турция - Россия: мир и дружба на поле и вокруг него

Турецкая сторона с первого дня пребывания сборной России на своей территории пыталась максимально продемонстрировать свое радушие и гостеприимство. И даже разместила нашу национальную команду в лучшем отеле Анталии абсолютно бесплатно.



Менеджмент гостиницы не скрывал готовность возобновить сотрудничество с россиянами, которые пока не очень охотно едут на турецкий берег. Интересно, что в отеле, где перед игрой со сборной Турции разместили нашу команду, в октябре прошлого года останавливался президент России Владимир Путин. Это до сих пор является главным предметом гордости администрации и персонала гостиницы.

Атмосфера мира и дружбы чувствовалась и накануне матча на стадионе «Анталия Арена». Единственной ложкой дегтя оказалась плохая заполняемость фанатского сектора сборной России: на гостевой трибуне присутствовало не более 150 человек. Остальная же, забитая почти до отказа 32-тысячная арена то и дело выдавала массовые кричалки турецких болельщиков в поддержку России.

На нейтральной трибуне собралось около 2000 россиян, живущих в Турции. Они пришли по билетной квоте, специально выделенной через российское консульство в Турции для Ассоциации русской культуры и образования на территории Анталии. Эта организация даже изготовила специальные бейсболки и майки для своего сектора на этот матч. На майках было изображено рукопожатие российского и турецкого флагов. Организаторы откровенно признались, что сделали это изображение, будучи вдохновленными недавним рукопожатием Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

В перерыве матча диктор стадиона несколько раз произнес на русском и турецком языках фразу: «Россия и Турция – мир и дружба!» Возможно, этой атмосферой прониклись и футболисты, ограничившиеся несколькими грубыми фолами и опасными моментами с обеих сторон и сведшие встречу к нулевой ничьей.

Таким образом, Станислав Черчесов свой дебют во главе сборной России провел не ярко, но достойно. Встреча не стала откровением в спортивном плане, но сделала очень много в плане общечеловеческом. Недовольных в этот вечер не было. Матч получился во всех смыслах товарищеским, несмотря на то, что Черчесов всякий раз выражает нелюбовь к этому термину, говоря, что у него есть только контрольные игры.

— Нам сегодня не хватило так называемого "инстинкта убийцы", — отметил наставник сборной. — Я не говорю, что нужно было непременно забивать, но хотя бы до удара дело доводить надо. На таком уровне по 5-10 моментов не бывает. Бывает по одному, по два, которые нужно максимально использовать. Был достаточно напряженный матч, наша команда играла в новом созыве, у турков тоже вышло на поле много новых игроков, так что мы в какой-то степени были в одинаковой ситуации. Нам не все удалось сделать, но результат закономерный. Не считаю эту игру товарищеской, она была контрольной. Мы сами видели, как выкладывались футболисты и той, и другой команд. Мы свою задачу в этом матче плюс-минус решили, будем готовиться к следующей встрече.



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