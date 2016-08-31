Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

На Украине возбудили дело против посетивших Крым французских депутатов

По украинскому законодательству им грозит до восьми лет лишения свободы

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутатов французского парламента, которые в июле этого года побывали в Крыму. Об этом в своем Facebook сообщил депутат от партии «Народный фронт» Георгий Логвинский.

По словам Логвинского, дело было возбуждено по его инициативе. В опубликованном им ответе прокуратуры говорится, что начато расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Логвинский надеется, что французам грозит до восьми лет заключения в украинских тюрьмах, а также потеря депутатского мандата во Франции.

Делегация французских политиков, куда входили 11 депутатов Национального собрания и сенаторы во главе с Тьерри Мариани, 29–31 июля посетила Крым и по итогам этой, уже второй, поездки высказалась за необходимость решения вопроса о признании Крыма территорией Российской Федерации и снятии антироссийских санкций. Сам Мариани — депутат Национального собрания Франции от партии «Республиканцы».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это высказалось подавляющее большинство жителей. Украина продолжает считать Крым своей территорией.

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

На Украине возбудили дело против посетивших Крым французских депутатов

По украинскому законодательству им грозит до восьми лет лишения свободы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке