На Украине возбудили дело против посетивших Крым французских депутатов

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутатов французского парламента, которые в июле этого года побывали в Крыму. Об этом в своем Facebook сообщил депутат от партии «Народный фронт» Георгий Логвинский.

По словам Логвинского, дело было возбуждено по его инициативе. В опубликованном им ответе прокуратуры говорится, что начато расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Логвинский надеется, что французам грозит до восьми лет заключения в украинских тюрьмах, а также потеря депутатского мандата во Франции.



Делегация французских политиков, куда входили 11 депутатов Национального собрания и сенаторы во главе с Тьерри Мариани, 29–31 июля посетила Крым и по итогам этой, уже второй, поездки высказалась за необходимость решения вопроса о признании Крыма территорией Российской Федерации и снятии антироссийских санкций. Сам Мариани — депутат Национального собрания Франции от партии «Республиканцы».



Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это высказалось подавляющее большинство жителей. Украина продолжает считать Крым своей территорией.