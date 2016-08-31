Венесуэла разорвала отношения с Бразилией после импичмента Русефф

Венесуэльские власти считают отстранение президента Бразилии от должности государственным переворотом
Венесуэла приняла решение заморозить отношения с Бразилией и отозвать своего посла из этой страны после отстранения от власти бразильского президента Дилмы Русефф.
«Правительство Венесуэлы приняло решение окончательно отозвать посла республики в Бразилии и заморозить политические и дипломатические отношения с правительством, участвовавшим в парламентском перевороте», — заявили в МИД Венесуэлы, передает ТАСС.
Власти Венесуэлы уверены, что импичмент президента Бразилии был парламентским государственным переворотом. «В братской стране была незаконно подменена воля 54 млн бразильцев и нарушена конституция», — говорится в заявлении МИДа.
Сенат Бразилии в среду проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Русефф. Процедуру в прямом эфире показывало телевидение. За импичмент проголосовал 61 сенатор, против — 20. Процесс импичмента был запущен по инициативе оппозиции, которая обвиняет Русефф в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных денег на свою избирательную кампанию.
Должность президента Бразилии временно займет вице-президент Мишель Темер. Он пробудет на посту до конца 2018 года — на период полномочий отстраненной Русефф.
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