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«Зенит» заявил Ивана Новосельцева

В заявке санкт-петербургского клуба защитник значится под номером 3

Защитник сборной России Иван Новосельцев заявлен за санкт-петербургский «Зенит» на чемпионат России по футболу. В заявке клуба на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги Новосельцев значится под третьим номером.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Ростов» достигли договоренности по поводу трансфера 25-летнего Новосельцева, сообщает Championat.com.

В текущем сезоне Новосельцев провел девять матчей (пять в РФПЛ и четыре в квалификации Лиги чемпионов), в которых забил два гола.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

«Зенит» заявил Ивана Новосельцева

В заявке санкт-петербургского клуба защитник значится под номером 3

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Сергей Лисин

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