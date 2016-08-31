«Зенит» заявил Ивана Новосельцева

Защитник сборной России Иван Новосельцев заявлен за санкт-петербургский «Зенит» на чемпионат России по футболу. В заявке клуба на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги Новосельцев значится под третьим номером.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Ростов» достигли договоренности по поводу трансфера 25-летнего Новосельцева, сообщает Championat.com.



В текущем сезоне Новосельцев провел девять матчей (пять в РФПЛ и четыре в квалификации Лиги чемпионов), в которых забил два гола.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

