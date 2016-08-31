«Зенит» заявил Ивана Новосельцева

В заявке санкт-петербургского клуба защитник значится под номером 3
Защитник сборной России Иван Новосельцев заявлен за санкт-петербургский «Зенит» на чемпионат России по футболу. В заявке клуба на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги Новосельцев значится под третьим номером.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Ростов» достигли договоренности по поводу трансфера 25-летнего Новосельцева, сообщает Championat.com.
В текущем сезоне Новосельцев провел девять матчей (пять в РФПЛ и четыре в квалификации Лиги чемпионов), в которых забил два гола.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.