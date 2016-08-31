Бывший защитник футбольного клуба «Динамо» Борис Ротенберг подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте московских железнодорожников. Срок, в течение которого 30-летний защитник будет играть за «Локо», не уточняется, но ранее сообщалось, что соглашение будет трехлетним.

«Хотел бы поприветствовать всех болельщиков, сотрудников моего нового клуба и партнеров по команде. «Локомотив» мне памятен с детства: команда с каждым годом становилась сильнее и успешно выступала в Европе. Против «Локомотива» играть доводилось неоднократно, и я, конечно, представляю, насколько серьезна конкуренция на всех позициях. К сожалению, не смогу с первых дней присоединиться к занятиям в общей группе, так как еще дает знать о себе травма. Но уже вскоре начну работать на полную и доказывать. С нетерпением буду ждать встречи с Юрием Семиным на поле — мне предстоит поработать под началом легендарного тренера», — приводит сайт московского «Локомотива» слова Ротенберга.

Борис Ротенберг начал заниматься футболом в возрасте семи лет в Финляндии в школе ФК «Поннистус». Вскоре он начал выступать за ХИК, а затем за «Йокерит», откуда попал в юношескую сборную Финляндии.

В 2006 году Ротенберг начал играть за питерский «Зенит», который несколько раз отдавал его в аренду «Шиннику», «Сатурну», «Химкам», «Маккаби» и «Алании». В 2011-м Борис Ротенберг перешел в московское «Динамо». В 2012 году защитник на правах аренды отправился играть в футбольный клуб «Кубань», а в сезоне-2012/13 он выступал за кипрский «Олимпиакос». Сезон-2015/16 Ротенберг играл за «Ростов»

Борис Ротенберг дебютировал в составе сборной Финляндии 9 июня прошлого года в матче против команды Эстонии.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

