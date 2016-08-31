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Иван Новосельцев покинул «Ростов» и перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Ростов» подтвердил информацию об уходе Новосельцева

На официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги сообщается, что в  заявке питерского «Зенита» появился защитник «Ростова» Иван Новосельцев. За сине-бело-голубых футболист сборной России заявлен под 3-м номером.

В свою очередь ФК «Ростов» подтвердил уход Новосельцева.

«От всей души благодарим Ивана за полтора года, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите, наш клуб стал обладателем серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Удачи в новом клубе!», - говорится на официальном сайте ростовской команды.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Иван Новосельцев покинул «Ростов» и перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Ростов» подтвердил информацию об уходе Новосельцева

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Сергей Лисин

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