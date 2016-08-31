Иван Новосельцев покинул «Ростов» и перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Ростов» подтвердил информацию об уходе Новосельцева
На официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги сообщается, что в заявке питерского «Зенита» появился защитник «Ростова» Иван Новосельцев. За сине-бело-голубых футболист сборной России заявлен под 3-м номером.
В свою очередь ФК «Ростов» подтвердил уход Новосельцева.
«От всей души благодарим Ивана за полтора года, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите, наш клуб стал обладателем серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Удачи в новом клубе!», - говорится на официальном сайте ростовской команды.
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