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«Зенит» не смог договорить с «Ювентусом» о трансфере Акселя Витцеля

Полузащитник сборной Бельгии остается в клубе из Санкт-Петербурга минимум до января 2016 года

Полузащитник Аксель Витцель остался в «Зените». Петербургский клуб не смог договориться с туринским «Ювентусом» о переходе 27-летнего бельгийца в последний день летнего трансферного окна. 

Зимой у «Зенита» будет последний шанс выручить хоть какие-то средства за переход полузащитника. Иначе летом 2017 года Витцель покинет сине-бело-голубых в статусе свободного агента.

Напомним, что «Зенит» приобрел Витцеля у «Бенфики» в сентябре 2012 года. Сумма трансфера тогда составила €40 млн.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

«Зенит» не смог договорить с «Ювентусом» о трансфере Акселя Витцеля

Полузащитник сборной Бельгии остается в клубе из Санкт-Петербурга минимум до января 2016 года

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Сергей Лисин

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