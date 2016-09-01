«Зенит» не смог договорить с «Ювентусом» о трансфере Акселя Витцеля

Полузащитник Аксель Витцель остался в «Зените». Петербургский клуб не смог договориться с туринским «Ювентусом» о переходе 27-летнего бельгийца в последний день летнего трансферного окна.

Зимой у «Зенита» будет последний шанс выручить хоть какие-то средства за переход полузащитника. Иначе летом 2017 года Витцель покинет сине-бело-голубых в статусе свободного агента.

Напомним, что «Зенит» приобрел Витцеля у «Бенфики» в сентябре 2012 года. Сумма трансфера тогда составила €40 млн.



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