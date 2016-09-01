Индия попросит Россию о поставках крылатых ракет «Калибр»

Вопрос поставок «Калибра» будет обсуждаться в ходе предстоящего визита российского президента Владимира Путина в Индию
Индия намерена обратиться к РФ с просьбой о продаже крылатых ракет «Калибр», оснащенных новейшей сверхточной системой наведения и способных поражать наземные цели. Вопрос их поставок будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный дипломатический источник. Опрошенные эксперты считают, что с появлением последней модификации «Калибров» индийские военные получат новые боевые возможности, а также смогут подготовиться к принятию на вооружение крылатых ракет национальной разработки.
До конца года запланированы два визита Владимира Путина в Индию. В октябре российский лидер побывает в Гоа на саммите БРИКС, а ближе к концу года он планирует посетить Дели в рамках саммита «Россия–Индия».
Независимый военный эксперт Антон Лавров отметил в беседе с «Известиями», что высокоточными крылатыми ракетами обладают лишь немногие страны мира, так что появление новых «Калибров» —это знаковый этап в развитии ВС Индии.
Эксперт обратил внимание на еще один важный аспект экспорта новых крылатых ракет.
— Особенность «Калибра» — использование высокоточного спутникового наведения, а значит, его применение предполагает очень тесное сотрудничество по военной линии, поскольку индийцам надо будет предоставить доступ к трехмерным моделям Земли, картам местности и военным частотам ГЛОНАСС, —пояснил Антон Лавров. — Такие возможности кому попало не предоставляют, только ближайшим союзникам.
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