Минфин предлагает увеличить налоговую нагрузку на нефтяников

Минфин, как и год назад, выступил с идеей увеличить налоговую нагрузку на нефтяников. Как пишет газета «Известия», ведомство предложило ускорить налоговый маневр —повысить налог на добычу полезных ископаемых и снизить экспортную пошлину. Это, по подсчетам нефтяников, приведет к снижению объемов переработки нефти на 40 млн т в год. В Минфине же отмечают, что работа над проектом бюджета не завершена. Сам проект ведомство направит в правительство только в конце сентября. Поэтому пока там не спешат говорить о каких-либо цифрах.

По словам собеседников «Известий» в отрасли, Минфин, как и в прошлом году, предлагает ускорить повышение НДПИ при снижении экспортной пошлины с 42 до 30%. А с 2018 года снизить пошлины до нуля. Стоит напомнить, что, согласно налоговому маневру, в 2016 году ставка экспортной пошлины должна была снизиться с 42 до 36%. Однако осенью прошлого года, в канун Дня нефтяника (отмечается в первое воскресенье сентября), Минфин предложил изменить формулу расчета НДПИ таким образом, чтобы налоговая нагрузка на нефтяников вырастала на 600 млрд рублей в год. Тогда нефтяные компании написали президенту Владимиру Путину коллективное письмо,в котором заявили, что это приведет к падению добычи за ближайшие три года на 100 млн т и грозит дефолтом отдельным компаниям.

В итоге предложения Минфина в части НДПИ приняты не были. Однако было принято решение оставить экспортную пошлину на уровне 2015 года —42%. При этом рассматривался вариант, что в случае если бюджет от предпринимаемой меры получит за первые восемь месяцев 2016 года дополнительные доходы в размере 200 млрд рублей, то с 1 сентября ставка пошлины будет снижена, как и планировалось, до 36%. В противном случае действие ставки в размере 42% будет продлено, но не позже, чем до 31 декабря 2016 года.

Сейчас, по словам собеседника «Известий», Минфин вновь предлагает ввести изменения в части формулы НДПИ, как и в прошлом году. Как отмечает источник в отрасли, сегодня нефтяникивновь намерены обратиться к президенту Владимиру Путину за поддержкой. В настоящее время компании готовят такое обращение. Представители нефтяных компанийпо традиции не комментируют такие вопросы до принятия окончательного решения. Вчера в «Роснефти», «Лукойле», «Газпром нефти», «Сургутнефтегазе», «Газпроме», «Башнефти» не ответили на запросы «Известий». Однако, как узнали «Известия», они уже подсчитали свои потери.

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