Операторы сотовой связи помогут системе противоракетной обороны

Российские разработчики научились использовать базовые станции операторов сотовой связи стандарта GSM для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, а также самолетов малой авиации, летящих на предельно малых высотах. Как сообщает газета «Известия», холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») представит на выставке-форуме «Армия-2016» уникальную систему контроля воздушного пространства «Рубеж», которая обнаруживает летающие объекты, попавшие в электромагнитные поля базовых станций сотовой связи.

Принцип работы «Рубежа» достаточно прост. В основе сотовой сети лежит непрерывный обмен сигналами между установленными на сотовых вышках передающими устройствами и ретрансляторами. В результате образуется устойчивое электромагнитное поле.

«Рубеж», обнаружив цель и идентифицировав ее класс (самолет, вертолет, ракета или природные образования), передает данные по сетям GSM на вышестоящие пункты сбора информации. Например, в Национальный центр обороны Минобороны или командные центры управления зенитно-ракетными комплексами Воздушно-космических войск.

Примечательно, что «Рубеж»не будет непосредственно устанавливаться на базовые станции GSM. Терминалы комплекса, подключенные к сетям сотовой связи,разместят непосредственно в пунктах управления системами ПВО и ПРО и Национальном центре обороны. Как пояснили «Известиям» в «Росэлектронике»,такая архитектура системы не потребует каких-либо дополнительных затрат со стороны сотовых операторов.

По мнению специалистов холдинга, «Рубеж» будет востребован и на гражданском рынке. Система может не только вести мониторинг гражданских самолетов и вертолетов, но и оказать серьезную помощь в поиске потерпевших крушение летательных аппаратов и даже следить за пожарной безопасностью.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Сети GSM включат в систему противоракетной обороны