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На улицах Копенгагена произошла стрельба

В настоящий момент район, где прозвучали выстрелы, оцеплен силовиками

В столице Дании Копенгагене вечером 31 августа произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека. Информацию об этом распространил телеканал DR.

Как пишет газета Ekstra Bladet, не менее восьми выстрелов прозвучало в Христиании - одном из районов Копенгагена, около 23:00 по местному времени (1:00, 1 сентября по Москве). По информации издания, пострадавшие являются сотрудниками полиции: один из них ранен в голову, другой в ногу.

В настоящий момент район оцеплен силовиками. Причина произошедшего пока неизвестна. Правоохранители советует жителям обходить район Христиания стороной.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

На улицах Копенгагена произошла стрельба

В настоящий момент район, где прозвучали выстрелы, оцеплен силовиками

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