На улицах Копенгагена произошла стрельба

В столице Дании Копенгагене вечером 31 августа произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека. Информацию об этом распространил телеканал DR.

Politiet massivt til stede ved Christiania: Én ramt af skud https://t.co/AmtkkIWlOc pic.twitter.com/3I2kjmugK5 — DR Nyheder (@DRNyheder) 31 августа 2016 г.

Как пишет газета Ekstra Bladet, не менее восьми выстрелов прозвучало в Христиании - одном из районов Копенгагена, около 23:00 по местному времени (1:00, 1 сентября по Москве). По информации издания, пострадавшие являются сотрудниками полиции: один из них ранен в голову, другой в ногу.

В настоящий момент район оцеплен силовиками. Причина произошедшего пока неизвестна. Правоохранители советует жителям обходить район Христиания стороной.