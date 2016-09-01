На улицах Копенгагена произошла стрельба

В настоящий момент район, где прозвучали выстрелы, оцеплен силовиками
В столице Дании Копенгагене вечером 31 августа произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека. Информацию об этом распространил телеканал DR.
Politiet massivt til stede ved Christiania: Én ramt af skud https://t.co/AmtkkIWlOc pic.twitter.com/3I2kjmugK5— DR Nyheder (@DRNyheder) 31 августа 2016 г.
Как пишет газета Ekstra Bladet, не менее восьми выстрелов прозвучало в Христиании - одном из районов Копенгагена, около 23:00 по местному времени (1:00, 1 сентября по Москве). По информации издания, пострадавшие являются сотрудниками полиции: один из них ранен в голову, другой в ногу.
В настоящий момент район оцеплен силовиками. Причина произошедшего пока неизвестна. Правоохранители советует жителям обходить район Христиания стороной.
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