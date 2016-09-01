Клубника из Египта стала причиной вспышки гепатита A в США

В шести американских штатах произошла вспышка инфекционного заболевания печени - гепатита А. Как передает телеканал CNN, ссылаясь на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), причиной вспышки гепатита A стала замороженная клубника из Египта.

«Органы здравоохранения подтверждают, что 44 человека заболели в Вирджинии, там впервые были выявлены случаи заболевания, также четыре человека заразились в штате Мэриленд, четыре - в Западной Виргинии, по одному в Северной Каролине, Орегоне и Висконсине», - сообщил телеканал.

В интервью CNN пресс-секретарь CDC Нора Спенсер-Лаволл отметила, что из-за длительного инкубационного периода гепатита A, в будущем ожидаются новые сообщения о заболевших.

«Из-за относительно длительного инкубационного периода заболевания - от 15 до 50 дней до того, как люди начнут испытывать симптомы, мы ожидаем, что будут сообщения о новых заболевших», - сказала Нора Спенсер-Лаволл.

По информации телеканала, возраст больных варьируется от 15 до 68 лет.

Как сообщили телеканалу в CDC, почти все заболевшие употребляли тропический смузи, в котором содержались импортируемые ягоды, в кафе Tropical Smoothie Cafe, расположенных в Вирджинии, а также соседних штатах.

Кроме того, в сообщении телеканала отмечается, что у некоторых симптомы инфекции начали проявляться еще в мае, однако органы здравоохранения не могли определить до настоящего момента источник инфекции.