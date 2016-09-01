Трамп обсудил с главой Мексики строительство пограничной стены

Во время встречи с главой Мексики Энрике Пенья-Ньето, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поднял вопрос строительства стены на границе двух стран.

«Мы должны работать вместе для реализации пяти общих целей. Цель номер два: иметь безопасную границу - это суверенное право. Мы признаем и уважаем право каждой из наших стран строить преграды или даже стену на своих границах, чтобы остановить незаконное передвижение людей, перевозку наркотиков и оружия», - приводит агентство «Интерфакс» слова Трампа, сказанные им на совместной пресс-конференции по окончании встречи с мексиканским лидером.

Миллиардер также добавил, что он не обсуждал с Энрике Пенья-Ньето вопрос оплаты строительства стены.

Дональд Трамп получил приглашение от президента Мексики на прошлой неделе. Такое же приглашение мексиканский лидер отправил и кандидату в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, что во время праймериз республиканца Дональда Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

В частности мексиканский лидер Энрике Пенья-Ньето резко отреагировал на риторику миллиардера, сравнив ее в одном из своих интервью с риторикой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Отметим, что ранее президент Мексики заявлял, что встретится с Дональдом Трампом только в случае его избрания главой Белого дома.