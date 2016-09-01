СМИ: Япония оставит россиян на Курилах, если Россия передаст острова

Японские власти заявили, что в случае, если Курилы будут переданы Японии, россияне, проживающие на островах, смогут остаться там.

Как пишет газета Mainichi, правительство Японии утвердило позицию, согласно которой в случае передачи Российской Федерацией Японии Южных Курил, японская сторона согласится на то, что «уже проживающие на островах граждане России останутся там». По данным издания, это и является частью «нового подхода» Японии в решении территориального спора между Москвой и Токио, о чем ранее говорил японский премьер-министр Синдзо Абэ во время своего визита в Сочи в мае текущего года.

В эту пятницу, в рамках II Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По заявлениям генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга, во время встречи будет обсуждаться широкий спектр тем двусторонних отношений, включая территориальный спор, а также вопрос возможного визита Владимира Путина в Японию.

Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды— Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.

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