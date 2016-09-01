Сотрудники МЧС вылетели в Приморье для ликвидации последствий циклона

Спасатели биробиджанского поисково-спасательного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС вылетели в Приморский край для оказания помощи населению, пострадавшему от циклона. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

«Вечером 31 августа группа спасателей биробиджанского поисково-спасательного подразделения ДВРПСО МЧС России убыла в Приморский край для оперативного реагирования и помощи населению. Также была проведена проверка аэромобильной группировки на предмет готовности к убытию в соседний регион»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав аэромобильной группировки Еврейской автономной области (ЕАО) входят пожарные федеральной противопожарной службы, личный состав Центра ГИМС МЧС РФ по ЕАО, спасатели из поисково-спасательного подразделения ДВРПСО МЧС России.

В МЧС отметили, что в восьми населенных пунктах Кавалерского, Тернейского, Лазовского, Чугуевского районов и в Уссурийске были подтоплены 248 жилых домов, в которых проживают более тысячи человек, и свыше 300 при дворовых территорий.

Для жителей подтопленных домов были развернуты пункты временного размещения (ПВР). В настоящий момент люди обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, им также предоставляется психологическая помощь. В ведомстве добавили, что многие жители от размещения в ПВР отказались.

Всего в ликвидации последствий прошедшего циклона на территории Приморского края участвуют около 13 тыс. человек и более 2,6 тыс. единиц техники.