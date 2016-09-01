Владимир Путин прибыл в гимназию №2 города Владивосток

Президент России Владимир Путин в День знаний прибыл в гимназию №2 во Владивостоке. Как ожидается, российский лидер осмотрит кабинеты учебного заведения, а также пообщается с учащимися старших классов.

Об образовательном процессе в гимназии главе государства рассказывает директор гимназии Инна Шендрик. Владимира Путина также сопровождают вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, помощник главы государства Андрей Фурсенко, губернатор Приморья Владимир Миклушевский и исполняющий обязанности мэра города Владивосток Константин Лобода.

Напомним, во Владивостоке 2-3 сентября пройдет Восточный экономический форум, участие в котором также примет президент России Владимир Путин. Главными темами форума станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке.

Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



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