Трехдневная вахта памяти начнется 1 сентября в Беслане

В Беслане 1 сентября начнется трехдневная Вахта памяти по погибшим в школе № 1 в 2004 году заложникам. Памятное мероприятие завершится 3 сентября.

«12-й год поминальная церемония остается неизменной. Традиционно в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов, во двор школы можно будет принести цветы и воду, зажечь свечу в спортзале у фотографий погибших», - приводит агентство ТАСС сообщение администрации местного самоуправления Беслана.

В администрации также добавили, что 3 сентября в 13:05 мск (в это время в школе раздался первый взрыв), школьники города Беслан «выпустят в небо 334 белых шара по количеству погибших заложников, и под стук метронома будут прочитаны их имена».

Отмечается, что в школьный двор, к памятнику «Древо Скорби» и на Мемориальное кладбище Беслана, где похоронены жертвы террористической атаки, принесут цветы, свечи и воду. Кроме того, памятные мероприятия пройдут во Владикавказе, Москве, Санкт-Петербурге, а также в итальянском городе Кастельново-ди-Сотто.

По печальной традиции, в памятные дни в Беслане проходит концерт- реквием и Крестный ход. 51 час 50 минут - с 9:15 мск 1 сентября до 13:05 мск 3 сентября - ровно столько времени, сколько провели в захваченном террористами спортзале заложники.

На развалинах школы также будут гореть свечи и нести вахту женщины из комитета «Матери Беслана», которые потеряли своих детей в результате террористического акта.



В 2004 году в бесланской школе №1 террористы взяли в заложники свыше 1200 человек. Бандиты убили 334 человека, из них 186 детей. Также, в результате теракта, инвалидами остались 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.