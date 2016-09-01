СКР возбудил дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по столице Юлия Иванова.



По ее словам, в квартире на улице Римского-Корсакова (район Отрадное) проживали мужчина 1927 года рождения, женщина 1962 года рождения и ее сын 1987 года рождения.

«Ночью молодой человек нанес деду и матери множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и, оставив их в квартире, скрылся», — цитирует слова Ивановой агентство «Интерфакс».



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).



На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, опрашиваются соседи. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения в подъезде дома.



Подозреваемый объявлен в розыск.