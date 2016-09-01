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СКР возбудил дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы

Преступление произошло в квартире на улице Римского-Корсакова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в квартире на улице Римского-Корсакова (район Отрадное) проживали мужчина 1927 года рождения, женщина 1962 года рождения и ее сын 1987 года рождения.

«Ночью молодой человек нанес деду и матери множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и, оставив их в квартире, скрылся», — цитирует слова Ивановой агентство «Интерфакс».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, опрашиваются соседи. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения в подъезде дома.

Подозреваемый объявлен в розыск.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

СКР возбудил дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы

Преступление произошло в квартире на улице Римского-Корсакова

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