СКР возбудил дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы

Преступление произошло в квартире на улице Римского-Корсакова
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по столице Юлия Иванова.
По ее словам, в квартире на улице Римского-Корсакова (район Отрадное) проживали мужчина 1927 года рождения, женщина 1962 года рождения и ее сын 1987 года рождения.
«Ночью молодой человек нанес деду и матери множественные колото-резаные ранения, отделил стопы деда от голеней и, оставив их в квартире, скрылся», — цитирует слова Ивановой агентство «Интерфакс».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, опрашиваются соседи. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения в подъезде дома.
Подозреваемый объявлен в розыск.
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