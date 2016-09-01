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Путин рассказал школьникам, как стать лидерами: не стоит задирать нос

По мнению президента РФ, амбиции — это хорошо, а зазнайство — плохо

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что человек, который считает себя лидером, никогда не должен зазнаваться. Об этом глава государства сказал на встрече с учащимися гимназии № 2 Владивостока.

«Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех», — цитирует слова Путина агентство ТАСС.

По его мнению, как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать.

«Амбиции хорошо, зазнайство плохо», — подытожил президент.

При этом в целом Путин положительно оценил систему воспитания лидерских качеств, действующую во владивостокской гимназии, и подчеркнул, что учиться необходимо всю жизнь.

Напомним, во Владивостоке 2–3 сентября пройдет Восточный экономический форум, в котором президент России примет активное участие.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Путин рассказал школьникам, как стать лидерами: не стоит задирать нос

По мнению президента РФ, амбиции — это хорошо, а зазнайство — плохо

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