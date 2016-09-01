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В результате стрельбы в центре Копенгагена ранены три человека

Один из пострадавших находится в критическом состоянии

В результате стрельбы в центре датского Копенгагена ранено три человека — двое полицейских и один прохожий.

Как сообщает издание Sun, один из правоохранителей получил ранение в голову, второй — в ногу, гражданский ранен в бедро. Все трое госпитализированы. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Инцидент произошел в копенгагенском районе Христиания, когда правоохранители собирались задержать неизвестного мужчину, который был связан с наркобизнесом. При приближении стражей порядка злоумышленник достал оружие и открыл огонь.

Полиция оцепила район происшествия и продолжает поиски нападавшего. На вид ему 25 лет, рост примерно 175 см.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В результате стрельбы в центре Копенгагена ранены три человека

Один из пострадавших находится в критическом состоянии

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