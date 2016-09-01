Путин рассказал о важности дальневосточной «Звезды»

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Приморский край заявил, что финансирование строительства завода «Звезда» будет публичным. Данное заявление глава государства сделал в ходе осмотра первой очереди судоверфи.



Путин подчеркнул, что возведение завода «Звезда» — это весьма металлоемкий проект.



«Это первый шаг, причем очень серьезный, в развитии гражданского судостроения на Дальнем Востоке», — сказал президент, отметив, что это предприятие также сможет помогать в обеспечении деятельности ВМФ РФ на Дальнем Востоке.

«Начато строительство дока как раз для Вилючинска. Думаю, что всем прекрасно понятно, насколько это важно для Приморского края, для Дальнего Востока, для всей страны в целом», — подытожил Путин.

В присутствии главы государства прошла церемония закладки плавучего дока, который будет строиться на «Звезде». Закладную доску на корпус будущего дока установили глава «Роснефти» Игорь Сечин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, генеральный директор центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит и гендиректор «Звезды» Юрий Фильченок.



Напомним, что на территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Планируется, что новая верфь будет строить суда любой сложности, различных характеристик и назначения, в том числе ранее не выпускаемые в России из-за существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений.

