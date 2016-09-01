Мединский высказался о возможном демонтаже памятной доски Маннергейму

Министр культуры Владимир Мединский не располагает информацией о возможном демонтаже памятной доски, посвященной маршалу Маннергейму.



«Не знаю. У меня нет такой информации»,— сказал министр культуры. Также Мединский поделился информацией о том, что пишет большую статью о финском маршале, но делает это урывками из-за недостатка свободного времени.



28 августа властям Санкт-Петербурга был подан иск с требованием убрать памятную доску, размещенную на фасаде здания, расположенного на улице Захарьевской. По предложению депутата законодательного собрания Алексея Ковалева совет по мемориальным доскам принял решение о незаконной ее установке. До 9 сентября специалисты Музея городской скульптуры должны будут ее демонтировать.



В июне 2016 года памятная доска, посвященная главнокомандующему финской армией Карлу Маннергейму, была установлена на одном из зданий Санкт-Петербурга. В 1889–1917 годах маршал состоял на службе при императорском дворе.

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