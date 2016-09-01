Мединский высказался о возможном демонтаже памятной доски Маннергейму

Вызвавшая много дискуссий мемориальная доска, посвященная маршалу, была установлена 16 июня этого года на фасаде здания в Санкт-Петербурге
Министр культуры Владимир Мединский не располагает информацией о возможном демонтаже памятной доски, посвященной маршалу Маннергейму.
«Не знаю. У меня нет такой информации»,— сказал министр культуры. Также Мединский поделился информацией о том, что пишет большую статью о финском маршале, но делает это урывками из-за недостатка свободного времени.
28 августа властям Санкт-Петербурга был подан иск с требованием убрать памятную доску, размещенную на фасаде здания, расположенного на улице Захарьевской. По предложению депутата законодательного собрания Алексея Ковалева совет по мемориальным доскам принял решение о незаконной ее установке. До 9 сентября специалисты Музея городской скульптуры должны будут ее демонтировать.
В июне 2016 года памятная доска, посвященная главнокомандующему финской армией Карлу Маннергейму, была установлена на одном из зданий Санкт-Петербурга. В 1889–1917 годах маршал состоял на службе при императорском дворе.
Читайте также: В Санкт-Петербурге установили мемориальную доску Маннергейму
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.