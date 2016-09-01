Лавров рассказал о «неплохих результатах» сотрудничества РФ и США

Россия готова к возвращению к нормальным отношениям с Евросоюзом и США только на равноправной основе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, опыт последних нескольких лет показывает, что, оставив в стороне искусственные проблемы, Россия и США могут добиться очень неплохих результатов. Однако он подчеркивает, что «западным партнерам предстоит много сделать, чтобы восстановить к себе доверие Российской Федерации».



«Мы не заинтересованы отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к возобновлению нормальных, полноценных отношений с Европейским союзом, с Соединенными Штатами, но исключительно на основе равноправия», — сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.



Сергей Лавров также рассказал, на каких примерах можно увидеть, как при совпадении интересов Москва и Вашингтон могут на равноправной основе решить глобальные проблемы.



«Это и договоренность по иранской ядерной программе, это договоренность об уничтожении сирийского химического оружия. Это и целый ряд факторов, включая создание механизма для политического урегулирования сирийского кризиса, который Россия и США возглавляют как сопредседатели», — сказал Лавров.



По его мнению, если если отбросить в сторону искусственные проблемы и сконцентрироваться на реальных угрозах, которые являются общими для всех государств, таких как распространение ядерного оружия, международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, то, «как показывает опыт последних 2–3 лет, можно добиться очень неплохих результатов».



В конце августа Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве. Тогда глава внешнеполитического ведомства РФ констатировал, что общий язык с Вашингтоном найден относительно большинства вопросов соглашения по Сирии. В частности, Лавров отметил, что ключ к реализации всех задач по Сирии лежит в диалоге России и США.

Впоследствии Керри заявил, что переговоры США и России по Сирии — это «хороший диалог», помогающий прекратить насилие в этом государстве.

Напомним, что в середине августа Лавров выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Западом вернутся на прежний уровень.