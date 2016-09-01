Лавров: РФ воспользуется открывшимися новыми возможностями в АТР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что страна должна использовать возможности, открывающиеся в связи с развитием Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Об этом глава МИДа заявил в четверг, 1 сентября, выступая в МГИМО. При этом он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему остается крупнейшим партнером России.

«Но было бы непростительно не использовать те огромные возможности, которые открываются перед нами в связи с бурным развитием экономики, логистических, транспортных процессов в АТР», — подчеркнул Лавров.