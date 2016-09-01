Pokemon Go попала под запрет в Бельгии

Власти Бельгии из соображений безопасности запретят персоналу аэропортов играть в популярную игру Pokemon Go.



Представители министерства мобильности страны считают, что сотрудники терминалов и других закрытых зон аэропортов, вместо того чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, увлечены охотой на виртуальных персонажей популярной игры.



Это касается не только простых рабочих, например грузчиков, но даже работников службы безопасности, что ставит под угрозу жизнедеятельность аэропорта.

Более того, бельгийские чиновники обеспокоены и поведением пассажиров, которые играют в эту игру. Увлеченные погоней за покемонами, они стали проникать в закрытые для их посещения зоны. Это создает дополнительные риски как для персонала аэропортов, так и для самих путешественников.

