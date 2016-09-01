Москва встала в первой осенней пробке

В первый день осени в Москву вернулись утренние пробки на дорогах. По прогнозу специалистов Центра организации дорожного движения, крупные пробки в столице ожидаются в течение двух следующих недель.

14-километровая пробка образовалась на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от Бесединского шоссе до Варшавского шоссе, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки». На преодоление ее водители могут потратить около часа времени.

Также практически полностью парализовано движение на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до станции метро «Лесопарковая». 1,5–2 часа уйдет у автолюбителей, чтобы проехать участок, где образовался 20-километровый затор.

Традиционно количество пробок в российской столице возрастает с приходом осени. Это связано с резким увеличением числа автомобилей, появляющихся на трассах в связи с окончанием периода отпусков и началом нового учебного года.

Водителей просят прорабатывать заранее маршруты движения, а по возможности пользоваться общественным транспортом.