Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Москва встала в первой осенней пробке

Комментарии 1

Количество автомобилей на дорогах резко возросло из-за окончания периода отпусков и начала учебного года

В первый день осени в Москву вернулись утренние пробки на дорогах. По прогнозу специалистов Центра организации дорожного движения, крупные пробки в столице ожидаются в течение двух следующих недель.

14-километровая пробка образовалась на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от Бесединского шоссе до Варшавского шоссе, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки». На преодоление ее водители могут потратить около часа времени.

Также практически полностью парализовано движение на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до станции метро «Лесопарковая». 1,5–2 часа уйдет у автолюбителей, чтобы проехать участок, где образовался 20-километровый затор.

Традиционно количество пробок в российской столице возрастает с приходом осени. Это связано с резким увеличением числа автомобилей, появляющихся на трассах в связи с окончанием периода отпусков и началом нового учебного года.

Водителей просят прорабатывать заранее маршруты движения, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Москва встала в первой осенней пробке

Количество автомобилей на дорогах резко возросло из-за окончания периода отпусков и начала учебного года

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Станислав Кузнецов

юрист

Все мнения

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке