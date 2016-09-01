Путин потребовал обеспечить жильем работников завода «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить работников судостроительного комплекса «Звезда» благоустроенным жильем.



Об этом глава государства сказал на совещании, посвященном развитию судостроения, которое проходит на площадке комплекса.



«На заводе предполагается 7,5 тыс. рабочих, вместе с семьями это порядка 17 тыс. человек, которые будут постоянно жить и работать в Большом Камне. Нужно обеспечить их благоустроенным жильем, объектами здравоохранения, образования, культуры, досуга», — подчеркнул Путин.



Он отметил, что строительство объектов социальной инфраструктуры для работников «Звезды» должно идти параллельно со строительством самого комплекса.

По словам Путина, в этом вопросе необходимо добиться координации федеральных органов власти, причем самых разных, региональных и самого предприятия.



Напомним, что на территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Планируется, что новая верфь будет строить суда любой сложности, различных характеристик и назначения, в том числе ранее не выпускаемые в России из-за существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений.

