Лавров рассказал, как США хотят навязать ЕС сжиженный газ

Соединенные Штаты пытаются воспользоваться осложнением в отношениях России и Евросоюза, чтобы навязывать ЕС поставки своего сжиженного газа, для которого нужна очень дорогая инфраструктура. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.



«Соединенные Штаты пытаются воспользоваться нынешним охлаждением в отношениях между нами и Евросоюзом, чтобы навязать европейцам свой сжиженный природный газ, для которого нужна очень дорогая инфраструктура, построив которую, вам уже трудно будет от нее отделаться», — сказал Лавров, выступая в МГИМО по случаю празднования Дня знаний и начала учебного года.

Напомним, в июне сообщалось, что уполномоченный правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что его страна через шесть лет может отказаться от поставок голубого топлива «с востока». По его словам, Варшава планирует построить новый терминал поставок сжиженного природного газа Baltic Pipe. Однако в данном случае сжиженный газ будет поступать не из США, а из Норвегии.

Отметим, что сжиженный природный газ (СПГ) компании США начали поставлять в страны Азии, ЕС и Южной Америки в начале мая.



Ранее «Известия» сообщали, что американский газ может сильно изменить обстановку на переполненном европейском рынке, где долгое время лидером в поставке газа была Россия. По мнению аналитиков, газ из США вызовет ценовую войну, которая, в свою очередь, приведет к снижению цен для потребителей.

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