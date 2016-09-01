Лавров: Запад не признает Крым российским в политических целях

То, что западные страны не признают Крым частью России, объясняется политическими целями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления перед преподавателями и студентами МГИМО в четверг.

«Никакой правовой проблемы с признанием нашими западными партнерами вхождения Крыма в состав РФ, с его воссоединением, не существует. Нет политической воли, есть политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины, — линии сдерживания РФ», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По мнению министра, Россия стала обретать чрезмерную, с точки зрения западных коллег, самостоятельность.

«Они пока еще не поняли, что это не какая-то конъюнктура, а часть нашего существования», — отметил он.

Напомним, Крым и Севастополь стали частью России в марте 2014 года по итогам референдума. Присоединение республики к государству поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Украина же до настоящего момента считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители региона проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.