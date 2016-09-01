Извинения Мамиашвили посчитали мужским поступком

Спортсменка Инна Тражукова заберет свое заявление из прокуратуры
Личный тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский прокомментировал слова президента Федерации по спортивной борьбе, назвав его решение мужским поступком. Михаил Мамиашвили извинился перед спортсменкой за инцидент, произошедший на играх в Рио-Де-Жанейро. Он объяснил свое поведение высоким уровнем стресса.
«Я считаю мужским поступком признать какие-то свои действия, которые имели место быть, — сказал в телефонном разговоре Голубовский. — Извинения Инной приняты. Мы восприняли заявление Мамиашвили как решение, которое необходимо было принять президенту федерации. Как человеку, который собрался и принес свои извинения», — дал свой комментарий изданию «Р-Спорт» тренер спортсменки.
Напомним, что после поражения в схватке за бронзу Игр-2016 Мамиашвили при свидетелях дважды ударил девушку по лицу. Спортсменка заявила на президента ФСБР в прокуратуру. После принесенных извинений спортсменка планирует отозвать свою жалобу.
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