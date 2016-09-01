Путин посоветовал кандидатам в Госдуму не задирать нос

В День знаний президент России Владимир Путин посетил гимназию № 2 во Владивостоке. Это одна из ведущих школ в городе, здесь изучают китайский, корейский, японский, английский, французский и немецкий языки. Глава государства пообщался со старшеклассниками, ответил на вопросы о предстоящих выборах и рассказал, каким должен быть депутат.

Приехав в гимназию, президент прошелся по кабинетам, где уже шли занятия. В классе, специализирующемся на изучении корейского языка, шел урок географии. Дети учились различать блюда корейской, японской и китайской кухни. Президент решил проверить знания учеников и спросил, где готовят блюда из ласточкиных гнезд. Ответ последовал правильный — в Китае. Глава государства отметил, что блюдо интересное, видимо, понимая, что через несколько дней на саммите «большой двадцатки» в Китае его придется отведать.



Владимир Путин поздравил учеников с началом учебного года и похвалил школу за успехи.

— У вас есть возможности производственной практики, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно, для того чтобы молодой человек, будущий специалист, даже специалист со средним специальным и тем более со специальным высшим образованием почувствовал, где он может применить свои навыки, свои умения, знания, свои способности, для того чтобы найти себя в жизни, заняться любимым делом. А это, вы знаете, чрезвычайно важно, и даже самое главное — найти то дело, которым ты будешь заниматься с удовольствием, потому что если человек приходит на работу с удовольствием, он, как правило, добивается хороших результатов, — сказал Владимир Путин.

Дети рассказали главе государства о школьной газете. Президент отметил, что главное в работе любого СМИ — объективность.

Насущный вопрос для жителей Дальнего Востока — развитие региона. Владимир Путин заверил, что прекращение оттока населения из Дальневосточного федерального округа — одна из приоритетных задач государства.

— Все-таки, как говорили в советские времена, «родимые пятна» военной базы еще присутствуют во Владивостоке. Нужно, конечно, очень много еще сделать для того, чтобы он был еще краше, чем сегодня, — сказал президент.

В преддверии выборов в Государственную думу старшеклассники спросили у главы государства, какими качествами должен обладать претендент на депутатский мандат.

— Самое главное — у этого человека и у этих людей, которые хотят заниматься организацией жизни каких-то коллективов, больших или маленьких, не важно, на уровне школы, института, университета, района, города, края, страны, — самое главное, он должен в душе быть настроен на то, чтобы приносить пользу тем, ради кого он собирается это делать — избираться. Не удовлетворять свое эго, не удовлетворять свои амбиции, а должно быть стремление к улучшению жизни. Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех. Как только человек начинает считать, что он лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции — хорошо, зазнайство — плохо, — заключил президент.

Школьники также поинтересовались, каково это — исполнять обязанности главы государства.

— Каково — я не буду говорить, это люди определяют на выборах, приходят и голосуют, — ответил президент. — Учиться нужно всю жизнь, постоянно.

