Дилма Русеф закончила прощальную речь цитатой Владимира Маяковского

Экс-президент Бразилии Дилма Русеф в своем прощальном выступлении перед сторонниками привела цитату поэта Владимира Маяковского.

«Я хочу завершить свою речь отрывком из прекраснейшего произведения русского поэта Маяковского. Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории», — сказала Русеф, чьи слова приводит американское издание Los Angeles Times.

Как уточняется в материале, после решение сената об импичменте Русеф спустилась в фойе президентского дворца в столице Бразилии и произнесла речь.

Напомним, накануне «Известия» писали, что за импичмент Дилме Русеф проголосовал 61 сенатор, против ее отставки отдали свои голоса 20 человек. Необходимое количество голосов для импичмента — 54.

Также сообщалось, что временным главой государства стал вице-президент страны Мишел Темер. Срок окончания его полномочий — конец 2018 года, когда в стране пройдут новые президентские выборы.

Напомним, процесс импичмента в отношении главы государства был запущен по инициативе оппозиции в марте этого года. Дилму Русеф обвинили в нарушении налогового законодательства страны, а также в использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.

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