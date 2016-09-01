Трамп намерен создать специальную группу для высылки нелегалов из США

В случае своего избрания политик пообещал беспощадно бороться с нелегальной иммиграцией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Феникс (штат Аризона), пообещал создать специальную группу по депортации мигрантов из Соединенных Штатов в случае своего избрания на пост главы государства.
«Она будет заниматься установлением и высылкой наиболее опасных криминальных нелегальных мигрантов в Америке, которые избегают правосудия, как и Хиллари Клинтон», — язвительно сказал миллиардер, предположив, что, возможно, новая структура будет иметь полномочия депортировать бывшего госсекретаря.
При этом, он пообещал, в три раза увеличить штат сотрудников миграционных и таможенных служб, а также депортировать 2 млн нелегалов в первый же час после инаугурации.
«Мы начнем избавляться от них в первый же день. В первый же час моего пребывания на посту этих людей здесь уже не будет»,— заявил Трамп.
Как сообщает The Guardian, выступление политика состоялось всего через несколько часов после его поездки в Мексику, где он встречался с президентом страны Энрике Пенья-Ньето.
На встрече он поднял вопрос строительства стены на границе двух стран.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.