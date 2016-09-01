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Трамп намерен создать специальную группу для высылки нелегалов из США

В случае своего избрания политик пообещал беспощадно бороться с нелегальной иммиграцией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Феникс (штат Аризона), пообещал создать специальную группу по депортации мигрантов из Соединенных Штатов в случае своего избрания на пост главы государства.

«Она будет заниматься установлением и высылкой наиболее опасных криминальных нелегальных мигрантов в Америке, которые избегают правосудия, как и Хиллари Клинтон», — язвительно сказал миллиардер, предположив, что, возможно, новая структура будет иметь полномочия депортировать бывшего госсекретаря.

При этом, он пообещал, в три раза увеличить штат сотрудников миграционных и таможенных служб, а также депортировать 2 млн нелегалов в первый же час после инаугурации.

«Мы начнем избавляться от них в первый же день. В первый же час моего пребывания на посту этих людей здесь уже не будет»,— заявил Трамп.

Как сообщает The Guardian, выступление политика состоялось всего через несколько часов после его поездки в Мексику, где он встречался с президентом страны Энрике Пенья-Ньето.

На встрече он поднял вопрос строительства стены на границе двух стран.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Трамп намерен создать специальную группу для высылки нелегалов из США

В случае своего избрания политик пообещал беспощадно бороться с нелегальной иммиграцией

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