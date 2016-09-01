Платить за стену на границе с США Мексика не намерена

Президент Мексики Энрике Пенья-Ньето заявил, что его страна не намерена платить за стену на границе между двумя странами, которую предложил построить кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Пенья-Ньето написал об этом на своей странице в Twitter после встречи с американским миллиардером.



«В начале беседы с Дональдом Трампом я дал понять, что Мексика не будет платить за стену», — цитирует сайт НТВ.Ru сообщение мексиканского президента.



Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп находится в Мексике с визитом. Приглашение посетить Мексику было также направлено и кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.



Напомним, что во время праймериз республиканца Дональда Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой. Трамп уверял, что эту постройку, стоимость которой он оценил в $10–12 млрд, должна будет оплатить мексиканская сторона.



Однако по окончании встречи, когда Трамп и Пенья-Ньето вышли к журналистам, американский политик заявил, что стороны обсудили вопрос возведения стены на границе, но не обсуждали вопрос ее оплаты.



«Мы признаем и уважаем право каждой из наших стран строить преграды или даже стену на своих границах, чтобы остановить незаконное передвижение людей, перевозку наркотиков и оружия. Мы не обсуждали, кто будет платить за строительство стены», — заявил кандидат в президенты США.



В предвыборном штабе его соперницы Хиллари Клинтон Трампа высмеяли, заявив, что политику не хватило мужества отстаивать в Мексике свои предвыборные обещания.



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Кто боится Дональда Трампа?

