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Четверг,
1 сентября
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Платить за стену на границе с США Мексика не намерена

Вопрос о стоимости сооружения на встрече Дональда Трампа и Энрике Пенья-Ньето не затрагивался

Президент Мексики Энрике Пенья-Ньето заявил, что его страна не намерена платить за стену на границе между двумя странами, которую предложил построить кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Пенья-Ньето написал об этом на своей странице в Twitter после встречи с американским миллиардером.

«В начале беседы с Дональдом Трампом я дал понять, что Мексика не будет платить за стену», — цитирует сайт НТВ.Ru сообщение мексиканского президента.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп находится в Мексике с визитом. Приглашение посетить Мексику было также направлено и кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, что во время праймериз республиканца Дональда Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой. Трамп уверял, что эту постройку, стоимость которой он оценил в $10–12 млрд, должна будет оплатить мексиканская сторона.

Однако по окончании встречи, когда Трамп и Пенья-Ньето вышли к журналистам, американский политик заявил, что стороны обсудили вопрос возведения стены на границе, но не обсуждали вопрос ее оплаты.

«Мы признаем и уважаем право каждой из наших стран строить преграды или даже стену на своих границах, чтобы остановить незаконное передвижение людей, перевозку наркотиков и оружия. Мы не обсуждали, кто будет платить за строительство стены», — заявил кандидат в президенты США.

В предвыборном штабе его соперницы Хиллари Клинтон Трампа высмеяли, заявив, что политику не хватило мужества отстаивать в Мексике свои предвыборные обещания.

Читайте далее в материале «Известий» размышления политолога Александра Ведруссова о том, за что транснациональные корпорации травят кандидата в президенты США от Республиканской партии:

Кто боится Дональда Трампа?

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Платить за стену на границе с США Мексика не намерена

Вопрос о стоимости сооружения на встрече Дональда Трампа и Энрике Пенья-Ньето не затрагивался

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