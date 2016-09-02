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2 сентября
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Московский уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и чем заняться в выходные

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Фестиваль «Спасская башня» (0+)

«Когда по улице родной оркестр шагает духовой...» Слова из старинного шлягера, похоже, стали девизом ежегодного форума. Только улицу заместила площадь — и не какая-нибудь, а Красная. Фестиваль «Спасская башня» является одним из крупнейших в мире парадов военных оркестров, продолжающим лучшие традиции мирового движения military tattoo.

В программе — парадные оркестровые дефиле, танцевальные и показательные выступления, световые и пиротехнические шоу. И всё это в исполнении лучших коллективов, среди которых подразделения почетной охраны глав государств, а также ведущие военные оркестры России и зарубежных стран.

В выходные, например, посетителей порадуют Кельтский оркестр волынок и барабанов, Оркестр Армии обороны Израиля, Оркестр корпуса карабинеров (Италия), оркестр Президентского полка «Айбын» (Казахстан), Центральный оркестр ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища, Оркестр полиции Сингапура и другие мастера духовой музыки.

Специальные гости праздника — несравненная Тамара Гвердцители и легендарная Мирей Матье — внесут в мужское торжество нежную женскую ноту. А завершит фестиваль большой концерт «Хора Турецкого», который наверняка выдаст звучание, сопоставимое с децибелами духовых коллективов.

3, 4, 5 сентября, Красная площадь

Группа «Джанго» (16+)

Группа «Джанго» и ее лидер Алексей Поддубный открывают осенний сезон. Вниманию слушателей предлагаются саундтреки к фильмам и сериалам. Многие из них — такие как «Холодная весна» из фильма «Бой с тенью» или «Папаган» из сериала «Солдаты» — поклонники коллектива знают наизусть, но в живом исполнении слушают с неизменным удовольствием.

Кроме того, музыканты исполнят совсем свежие композиции Поддубного, который нечасто радует публику новинками. Еще одна причина посетить этот концерт — обновленный состав группы. Уже познакомившиеся с ним отмечают, что в подаче добавилось драйва и энергии, при этом мелодизм и искренность никуда не исчезли.

4 сентября, 20.00, клуб «16 тонн»

«Женитьба» (12+)

Фото: tabakov.ru


Пятничный вечер идеален для компании отменных затейников в лице Авангарда Леонтьева, Михаила Хомякова и Виталия Егорова. В постановке вряд ли нужно искать глубинный смысл — спектакль скорее можно назвать эстрадным скетчем, в котором актеры вышли на сцену «поиграться», выдавая при этом вкуснейшие тексты и демонстрируя фирменную походку.

2 сентября, 19.00, Московский театр-студия под руководством Олега Табакова («Табакерка»)

«Дорогое сокровище» (16+)

Любимец зрителей актер Дмитрий Назаров на этот раз перевоплотится в неудачника Франсуа Пиньона. Потеряв работу и семью, он пускает слух о своем тайном богатстве. И неожиданно жизнь горемыки начинает налаживаться...

3 сентября, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Москва–Петушки» (18+)

Одинокий герой в постановке режиссера Сергея Женовача по поэме Венедикта Ерофеева погружен в собственные мысли. Мир, созданный в поэме «Москва–Петушки», — утонченная мистификация, умная игра и — парадокс! — многонаселенный моноспектакль.

4 сентября, 19.00, Студия театрального искусства

«Август 1991. Москвичи вспоминают» (0+)

Сопоставьте официальную версию событий августа 1991-го с впечатлениями горожан. Музей Москвы посвятил тем дням специальную выставку. Фотосерии московских фотографов, аудиозаписи очевидцев и народная фотохроника, представленные в экспозиции, дополнены записью проведенного перед открытием выставки опроса москвичей — очевидцев событий 25-летней давности.

До 23 сентября, Музейное объединение «Музей Москвы»

The Worlds (0+)

Первая московская выставка сербского фотохудожника Никола Костича. В экспозиции представлены более 100 работ, сделанных за годы путешествий по Аргентине, Непалу, Бирме, Австралии, Индонезии и другим странам.

До 11 сентября, Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Природа смотрит на тебя» (0+)

В фотовыставке под открытым небом представлены работы победителей V Международного фотоконкурса непрофессиональных фотографов. На снимках — забавные сценки из жизни животных.

До 9 сентября, Страстной бульвар

«Джейсон Борн» (16+)

Фото: kinopoisk.ru


Режиссер: Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия Викандер, Томми Ли Джонс

Продолжение приключений супершпиона Джейсона Борна, отказавшегося от работы на ЦРУ. На этот раз герою Мэтта Дэймона предстоит раскрыть еще одну тайну, связанную с его прошлым, свергнуть директора ЦРУ и нейтрализовать киллера по кличке Спец. 

«Девять жизней» (6+)

Фото: kinopoisk.ru


Режиссер: Барри Зонненфельд. В ролях: Кевин Спейси, Дженнифер Гарнер (русский дубляж главной мужской роли — Михаил Ефремов)

Семейная комедия о том, как помешанный на работе миллионер Том Бренд волею случая превратился в кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. Кошачье существование поначалу пришлось миллионеру по душе — можно расслабиться и забыть обо всех семейных и деловых проблемах, но потом выяснилось, что и котом быть не так просто...

«Очень плохие мамочки» (18+)

Фото: kinopoisk.ru

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Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур. В ролях: Мила Кунис, Кэтрин Хан, Кристен Белл

Эксцентричная комедия о трех домохозяйках, уставших от серой повседневности и хлопот с детьми. Решив, что с них хватит, мамочки отправились кутить не хуже одиноких холостяков...

«Тэли и Толи» (12+)

Режиссер: Александр Амиров. В ролях: Кахи Кавсадзе, Дагун Омаев

Лирическая мелодрама о любви двух молодых людей, живущих на границе между Грузией и Осетией. Фильм уже получил ряд наград на российских кинофестивалях, а также одобрительные отзывы критиков.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Московский уикенд: выбор «Известий»

Московский уикенд: выбор «Известий»Куда пойти и чем заняться в выходные

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