С последствиями тайфуна в Приморье разберутся 3,5 тыс. военных

Оказывать помощь будут на самолетах и вертолетах
В Приморском крае по решению министра обороны Сергея Шойгу 3,5 тыс. военных будут учавствовать в ликвидации последствий тайфуна.
«Для оказания помощи выделено 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов», — цитируют релиз Минобороны России «РИА Новости».
По данным МЧС, в Приморье из-за тайфуна Lionrock затоплены около 300 домов. Во всех пострадавших от паводка районах развернуты пункты временного размещения.
Штормовое предупреждение в Приморском крае было объявлено 28 августа. Подразделения МЧС оперативно перевели на усиленный режим. Ливни, прошедшие в регионе, размыли дороги, нарушили энергоснабжение и подтопили населенные пункты. В некоторых районах края за ночь выпало почти четыре месячных нормы осадков. До Приморья тайфун «Лайнрок» обрушился на Японию. В стране были отменены более внутренних 110 рейсов, тысячи домов остались без света, занятия в школе были отменены.
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