Лавров: второй холодной войны не будет

По мнению главы МИД РФ, идеологических разногласий между Россией и странами Запада нет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для холодной войны между Россией и Западом предпосылок нет.
По его словам, сейчас между Москвой, с одной стороны, и ЕС, США и НАТО — с другой, нет идеологических разногласий, как это было во времена СССР. Более того, обе стороны разделяют общие принципы, например в рамках ОБСЕ и ООН.
Также Лавров подчеркнул, что Россия готова к восстановлению отношений с Евросоюзом и США, но только на равноправной основе.
«Мы не собираемся отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к восстановлению нормальных, полноценных отношений с ЕС и США, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота», — цитирует министра «ТВ Центр».
Ранее сообщалась, что глава МИД РФ заявил, что Россия готова конструктивно сотрудничать с любым новым президентом США. При этом, по мнению Лаврова, работа должна строиться на основе принципов, приемлемых для обеих стран, таких как взаимное уважение, равноправие и учет взаимных интересов.
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