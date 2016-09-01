Стали известны подробности двойного убийства в Москве

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, преступник находится в розыске
На севере Москвы произошло жестокое убийство двух человек. В совершении преступления подозревают 29-летнего родственника погибших.
Тела 89-летнего мужчины и 54-летней женщины нашли в квартире дома на улице Римского-Корсакова. Эксперты назвали причиной смерти колото-резаные раны. Также сообщалось, что у мужчины были отрезаны стопы.
Как заявили в Следственном комитете, в квартире кроме убитых проживал 29-летний мужчина. Жертвы преступления являются его дедом и матерью.
В настоящий момент подозреваемый объявлен в розыск. Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, преступник, скорее всего, страдает психическим расстройством. По некоторым данным, он сбежал из квартиры, взяв с собой пакеты с частями тел своих жертв.
Как ранее писали «Известия», по факту двойного убийства в Москве возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, опрашиваются соседи. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения в подъезде дома.
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