Стали известны подробности двойного убийства в Москве

На севере Москвы произошло жестокое убийство двух человек. В совершении преступления подозревают 29-летнего родственника погибших.

Тела 89-летнего мужчины и 54-летней женщины нашли в квартире дома на улице Римского-Корсакова. Эксперты назвали причиной смерти колото-резаные раны. Также сообщалось, что у мужчины были отрезаны стопы.

Как заявили в Следственном комитете, в квартире кроме убитых проживал 29-летний мужчина. Жертвы преступления являются его дедом и матерью.

В настоящий момент подозреваемый объявлен в розыск. Как сообщил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, преступник, скорее всего, страдает психическим расстройством. По некоторым данным, он сбежал из квартиры, взяв с собой пакеты с частями тел своих жертв.

Как ранее писали «Известия», по факту двойного убийства в Москве возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты, опрашиваются соседи. Также были изъяты записи камер видеонаблюдения в подъезде дома.

