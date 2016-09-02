Ищенко: «Свободное время в Рио было только на сон и массаж»

Гостьей редакции газеты «Известия» стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, знаменосец сборной России на закрытии Игр в Рио — Наталья Ищенко. 30-летняя спортсменка вместе со своей напарницей Светланой Ромашиной на Олимпиаде в Бразилии в очередной раз доказала превосходство российской школы синхронного плавания, завоевав золото в дуэте и на групповых соревнованиях. В эксклюзивном интервью «Известиям» Наталья рассказала о своей третьей Олимпиаде, встрече с президентом Владимиром Путиным и отношении к мужчинам в синхронном плавании.

— После возвращения в Россию вы оказались в центре внимания. Отношение поклонников изменилось со времен ваших побед на прошлых Олимпиадах?

— В принципе, всё так, как и раньше. Всегда было такое повышенное внимание после Олимпийских игр и даже иногда после чемпионатов мира. Ну это ненадолго (смеется). Пройдет неделя-две, и всё закончится.

— Не обидно, что о вас вспоминают только раз в четыре года, а потом внимание утихает?

— Конечно, хочется побольше внимания к нашему виду спорта. Но мы понимаем, что синхронное плавание — не народный вид спорта. И радуемся тому, что есть.

— Вы как-то сказали, что Россия настолько сильна в синхронном плавании и художественной гимнастике из-за того, что у нас легендарная школа балета. А вы сами любите балет, удается его посещать?

— Если бывает такая возможность, то с удовольствием хожу. Но, к сожалению, времени свободного не так уж много. Кстати, часть нашей подготовки — пластическая хореография. В начале сезона этой части занятий мы уделяем большое количество времени.

— Некоторые спортсмены говорят, что от Рио у них остались самые положительные эмоции, другие считают совершенно иначе. Прежде всего многим не понравились бытовые условия. А как вам бразильская Олимпиада?

— Мне кажется, что условия ничем не отличались от прошлых Олимпиад. В Олимпийских деревнях всегда так. Везде можно найти, что покушать, так что мы не голодали. Сам город посмотреть не удалось. Во-первых, из-за нехватки времени, а во-вторых, организаторы настаивали на том, чтобы спортсмены одни не ездили по городу. Но мне уже приходилось там бывать, и все достопримечательности я видела раньше.

— Вы жили в одном номере со своей партнершей Светланой Ромашиной?

— Да, но это были не совсем номера. Олимпийская деревня — это высотные дома с обычными квартирами, которые после соревнований продаются. Например, в этот раз на нашу команду выделили целый этаж. В каждой квартире жили по четыре человека — двое в одной комнате, двое в другой.

— То есть вы постоянно находились рядом со своей партнершей: в деревне, на тренировках, на соревнованиях. Неужели не хотелось иногда побыть одной?

— Даже когда у нас есть возможность жить отдельно, мы просим заселить нас вместе. По одиночке скучно. Если кому-то хочется побыть одному, всегда можно найти выход из положения и уединиться.

— Чем занимались в свободное время?

— В свободное время были только две вещи: сон и массаж. Да и времени было не так уж и много. Так как тренировочный процесс на Олимпиаде построен не так, как нам хочется, а как это возможно в зависимости от соревнований. Бывало и по три тренировки в день, и по четыре. Поэтому, как только мы возвращались в деревню, была возможность только восстановиться и поспать.

— Насколько сложно в Рио было с логистикой? Долго приходилось добираться на тренировки и соревнования?

— Нет, в этом плане всё было просто. Бассейн был расположен достаточно близко к деревне и на дорогу уходило всего пять минут.

— Говорят, что на Играх в Рио на наших спортсменов оказывалось серьезное психологическое давление. Вы ощущали это на себе?

— Я этого вообще не почувствовала. Принимали замечательно и организаторы, и публика. При этом я замечала, что нас поддерживают не только россияне, но и бразильцы. Поэтому в нашем виде спорта такого не было.

— Расскажите о встрече с президентом России Владимиром Путиным, ведь для вас это было уже не в первый раз...

— Самые положительные эмоции. Это торжественно и очень приятно. Наверное, это — одно из самых значимых событии в жизни спортсмена.

— Президент федерации Алексей Власенко рассказал, что сейчас у вас будет год на отдых. Уже решили, чему посвятите это время?

— Год? (смеется) Пока количество времени на отдых не утверждено. Сейчас мы будем восстанавливаться и уже потом примем решение относительно наших планов. Нужны свежие мысли и свежая голова. Так как такой старт, как Олимпийские игры, очень выматывает и морально, и физически. Сейчас хочется просто отвлечься и не думать о том, что будет дальше.

— Уже думали о том, чем займетесь, если решите закончить спортивную карьеру?

— Спортсмен всю жизнь посвящает спорту и после оглушительной славы непросто найти себя в чем-то другом. Никакие варианты я исключать не могу. Но, честно говоря, пока об этом даже думать не хочется. Хочется отдохнуть.

— Расскажите про ваш макияж и средства для волос, которые вы используете во время соревнований. Насколько сложно всё это сначала нанести, а потом еще и смыть?

— На волосах у нас пищевой желатин, поскольку, для того чтобы прическа не распадалась, ничего другого в мире еще не придумали. Разводим его мы очень концентрированно. Собираем волосы в тугой пучок и наносим желатин. То есть, помимо всяких заколок на волосах, еще куча этого средства. Размываем его намного дольше, чем наносим. Он очень сильно застывает и покрывается корочкой. Но, как видите, волосы не страдают, как и кожа от косметики.

А с макияжем недавно возникли проблемы. Раньше был разрешен очень яркий грим, но с прошлого года — по новым правилам — он должен быть более натуральным. Нам было сложно перестроиться. Часто делали замечания, заставляли смывать. Но сейчас мы уже поняли, чего от нас хотят, и проблем не возникает.

— В какой вид спорта вы бы отдали своего ребенка?

— Ну у меня пока только сын, и я не собиралась отдавать его в синхронное плавание. (смеется). Я этот вид спорта очень люблю, но своего сына туда бы не отдала. Хотя в целом я не против мужчин в синхронном плавании.

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