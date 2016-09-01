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По настоянию СК РФ началась выкладка фрагментов Airbus A321

Представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказал о результатах визита российской делегации в Египет для расследования теракта на российском авиалайнере, разбившемся в октябре 2015 года

По настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию террористического акта на борту российского Airbus A321, совершенного в октябре 2015 года, приступила к выкладке фрагментов самолета. 

Представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что российские следователи провели переговоры с компетентными органами Египта по вопросам данного расследования. В ходе визита представителей России состоялся ряд рабочих встреч с генеральным прокурором Арабской Республики Египет Набилем Садеком, другими высокопоставленными должностными лицами. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе по установлению обстоятельств авиакатастрофы.

Выкладка обломков самолета является одним из этапов расследования любой авиакатастрофы. С ее помощью специалисты создают контур разбившегося самолета. Его анализ помогает выяснить причины крушений.

Напомним, что в начале августа египетская армия ликвидировала на Синайском полуострове лидера террористической группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), которая может быть причастна к теракту на борту российского лайнера Airbus A321.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека. Все они погибли. 17 ноября прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что причиной катастрофы стал теракт. 

По данным спецслужб, взрывное устройство в самолет пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха. В результате были приостановлены полеты российских самолетов в Египет. 

Отметим, что авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

По настоянию СК РФ началась выкладка фрагментов Airbus A321

Представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказал о результатах визита российской делегации в Египет для расследования теракта на российском авиалайнере, разбившемся в октябре 2015 года

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